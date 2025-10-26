Travis Japan 3rdアルバムタイトル＆ジャケット写真を公開！リード楽曲「Disco Baby」も配信リリーススタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月27日0時に新曲「Disco Baby」を配信リリースするTravis Japan。この曲が収録される12月3日発売の3rdアルバムのタイトルとジャケット写真が公開された。

■苺のタイムマシンに乗ってTravis Japanが音楽の時間旅行へ！

3rdアルバムのタイトルは『’s travelers』（ストラベラーズ）。〇〇’s＋旅人の“travelers”の造語で、今回のアルバム総合プロデューサーを務めるメンバーの松倉海斗が命名。

『’s travelers』のアポストロフィー Sの前にはいろいろな時代や言葉が入り、苺のタイムマシーンに乗ったTravis Japanが、1950年代から現代まで幅広い時代とディスコやSwing Jazz、Hip-Hop、バラード、EDMなどの多彩なジャンルを楽曲で表現することで、音楽で色々な時代と世界を旅する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムとなっている。

公開されたジャケット写真は、80年代風のデザインのものや、タイムトラベル中のようなシチュエーションで、苺のタイムマシーンが全て写り込んでいる。

■アルバムは4形態でリリース

今作はFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態でリリースされる。2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人揃ったバージョンをCompleted ver.として再収録。さらにリード楽曲「Disco Baby」を含む全15曲が全形態に収録される。

通常盤は、ボーナストラック３曲を収録した全18曲を収録。ボーナストラックには、「Okie Dokie! -Acoustic ver.- 」そして「Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-」、さらにシークレットトラックが収録。初回プレス限定で、スペシャル三方背ケースが付属される。

初回T盤では、リードトラックとなっている「Disco Baby」のVideo Clipに加え、全4コンテンツ(約77分)を収録した特典映像DISCを付属。

初回J盤では、アルバム収録曲（新曲）のVideo Clipに加え全４コンテンツ（約73分）を収録した特典映像DISCを付属。T盤J盤それぞれに衣装違いとなるブックレット・ステッカーシート・トレカも封入される。

FC限定盤では特典映像DISC（約28分収録）と、ユニット曲3曲を収録した音源DISC、オリジナルデザインのグッズが封入された、豪華な内容となっている。

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Disco Baby」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『’s travelers』

