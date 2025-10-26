◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第2戦に登板し、強力ブルージェイズ打線を9回1失点の完投勝利。チームのレジェンド左腕クレイトン・カーショー投手も大絶賛しました。

山本投手は初回にノーアウト1、3塁としますが、絶好調のウラジーミル・ゲレロJr.選手を封じるなど、得点を与えず。3回に犠牲フライで失点しますが、試合前でポストシーズンのチーム打率3割超えの強力打線を4回以降パーフェクト投球で、9回1失点、105球の完投劇。今月15日のリーグ優勝決定シリーズのブリュワーズ戦に続いて、2試合連続完投勝利でした。チームは初戦を落としていましたが、敵地で大きな1勝です。

このピッチングに通算223勝、今季で引退を表明している37歳のレジェンドのカーショー投手は、「すばらしかった」と絶賛。「なにがすごいって初回のノーアウト1、3塁でゲレロJr.を抑えて、球数も最小限に抑えた。2回は守備のミスで走者を出し、3回もランナーを出したが、食い止めた。強力打線相手に持てる力をやりきったのはすごいことだ」とたたえました。

さらに「これまで何度も言ってきたが、彼のピッチングはお手本のようだ。投球フォームにまったく無駄がない。投手として何でもできる。速球、カーブ、スプリットを軸にシンカー、カットボール、スライダー、6つの球種を狙ったところに投げられる。カーブが効果的と見るやしっかりカーブでアウトを取っていた。本当にすごい」と賛辞が止まりません。

さらに、「大舞台の経験が豊富で、おじけづくことがない。去年も立派に投げたが今年は数段レベルアップしたね」と語りました。

山本投手はこのポストシーズン、3勝1敗、防御率1.57の成績。4試合の先発登板で28回2/3を投げ、大一番で力投を続けています。