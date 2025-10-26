【クアラルンプール＝池田慶太、三沢大樹】米国のトランプ大統領が２７日午後、第２次政権発足後初めて来日する。

２泊３日で２９日までの滞在期間中、天皇陛下と会見するほか、高市首相との初の対面会談に臨み、日米同盟の強化を確認する方針だ。大統領としての来日は第１次政権時を含め４回目。２０１９年６月以来となる。

日米両首脳は２５日、約１０分間電話会談を行い、日米同盟を深化させることで一致した。訪問先のマレーシアのクアラルンプールで会談に臨んだ高市首相は記者団に「日米同盟の強化が、政権の外交・安全保障の最重要事項だと伝えた。とても快活で楽しい方だと思った」と語った。トランプ氏との電話会談は就任後初。

米政権は高市首相について、トランプ氏と良好な関係を築いた安倍晋三・元首相の「後継者」（ベッセント財務長官）とみている。トランプ氏はアジア歴訪中の大統領専用機内で電話会談に応じた。会談後、専用機内で記者団に「彼女は素晴らしい。安倍氏にとても近い盟友だった」と語り、首脳会談への意欲を示した。

トランプ氏は２７日午後に羽田空港に到着後、天皇陛下と会見する。２８日午前は東京・元赤坂の迎賓館で日米首脳会談を行い、昼食会も予定している。

政府関係者によると、両首脳は大統領専用ヘリコプター「マリーン・ワン」に同乗し、東京都内の米軍ヘリポートから米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に移動する方向で調整している。専用ヘリに外国首脳を乗せることは珍しく、強固な日米同盟をアピールする狙いがあるとみられる。