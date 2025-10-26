◇Jリーグ第35節 福岡1-0湘南(26日、ベスト電器スタジアム)

サッカーJ1は26日、各地で第35節が開催。湘南ベルマーレは17シーズン以来、9年ぶりのJ2降格が決定しました。

直近18戦未勝利、最後の勝利は5月11日東京ヴェルディ戦(2-0○)まで遡る湘南は、引き分け以下で降格が決まる厳しい状況の中、敵地で福岡と対戦。

試合は前半を0-0で折り返した後半終了間際の89分。相手CKの場面で、GK真田幸太と相手チームの選手が接触。これがVARによって、PKの判定となると、見木友哉選手に決められ0-1。最後の追い上げも及ばず、試合終了のホイッスルとともに湘南イレブンはピッチに倒れ込みました。

今節勝利した福岡は残留を決定。敗れた湘南は2017年シーズン以来となる降格が確定し、両チームの明暗が分かれる結果となりました。

チームを率いて5年目となる山口智監督は、「選手はよくやってくれたし、理屈じゃないところでプレッシャーを感じていました。結果に関しての責任は自分だと思います」と責任を言葉にします。

スタンドへ駆けつけたサポーターには、「感謝しかない。常に大きな声援で選手の背中を押してくれているにもかかわらず、なかなか返せない今シーズンで、結果も決まってしまった。謝っても謝りきれない。ただ（残りの）3試合、どう出すか。本当に背中を押してあげてほしいですし、一緒に戦ってもらえたらありがたい。結果として返す3試合にするしかない」と話しました。