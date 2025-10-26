Travis Japan、3rdアルバムタイトルは「’s travelers」に決定 ジャケ写4種も解禁
【モデルプレス＝2025/10/26】Travis Japanが12月3日にリリースする3rd Albumのタイトルが「’s travelers」（読み：ストラベラーズ）に決定。あわせて、ジャケット写真も解禁された。
26日24時（10月27日AM0時）にリード曲「Disco Baby」を配信リリースするTravis Japan。謎に包まれていた3rdアルバムのタイトルは「’s travelers」。〇〇's＋旅人の“travelers”の造語で、今回のアルバム総合プロデューサーを務めるメンバーの松倉海斗が命名した。「’s travelers」のアポストロフィー Sの前にはいろいろな時代や言葉が入り、苺のタイムマシーンに乗ったTravis Japanが、1950年代から現代まで幅広い時代とディスコやSwing Jazz、Hip-Hop、バラード、EDMなどの多彩なジャンルを楽曲で表現することで、音楽で色々な時代と世界を旅する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムとなっている。
公開されたジャケット写真は、80年代風のデザインのものや、タイムトラベル中のようなシチュエーションで、苺のタイムマシーンが全て写り込んでいる。今作はFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do／Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」の主題歌「Would You Like One？」を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人揃ったバージョンをCompleted ver.として再収録。さらにリード楽曲「Disco Baby」これらを含む全15曲を全形態に収録している。
通常盤は、ボーナストラック3曲を収録した全18曲を収録。ボーナストラックには、「Okie Dokie! -Acoustic ver.- 」そして、「Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-」、さらにシークレットトラックが収録される。初回プレス限定で、スペシャル三方背ケースが付属される。初回T盤では、リードトラックとなっている「Disco Baby」のVideo Clipに加え、全4コンテンツ（約77分）を収録した特典映像DISCを付属。初回J盤では、アルバム収録曲（新曲）のVideo Clipに加え全4コンテンツ（約73分）を収録した特典映像DISCを付属。T盤J盤それぞれ衣装違いとなるブックレット・ステッカーシート・トレカも封入されている。
FC限定盤では特典映像DISC（約28分収録）と、ユニット曲3曲を収録した音源DISC、オリジナルデザインのグッズが封入された、豪華な内容となっている。また、CDショップ別購入者特典の絵柄も26日に公開されている。（modelpress編集部）
【発売日】2025年12月3日（水）
【商品情報】
＜初回T盤＞（1CD＋1Blu−ray／1CD＋1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA
1CD＋1Blu−ray
1CD＋1DVD
Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）
Disc2（Blu−ray／DVD）：特典映像A※詳細後日発表
＜初回J盤＞（1CD＋1Blu−ray／1CD＋1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB
1CD＋1Blu−ray
1CD＋1DVD
Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）
Disc2（Blu−ray／DVD）：特典映像B※詳細後日発表
＜通常盤 初回プレス＞（CD only）
仕様：三方背ケース（初回プレスのみ）＋ジュエルケース
Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）＋Bonus Track
＜FC限定盤＞（2CD＋1Blu−ray＋グッズ／2CD＋1DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ
2CD＋1Blu−ray＋グッズ
2CD＋1DVD＋グッズ
Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）
Disc2（CD）：3曲収録
Disc3（Blu−ray／DVD）：特典映像C※詳細後日発表
グッズ：詳細後日発表
【CDショップ別購入者特典】
UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ
Amazon.co.jp：フォンタブ
HMV：スマホサイズステッカー
TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：缶バッジ
楽天ブックス：スマホキーリング
ファミクラストアオンライン：クリアしおり
その他一般店：ポストカード
