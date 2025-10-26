テーブルの上の食べ物目掛けて猫が近づいてきて…？まるで忍者のような早業を披露するほほえましい光景は468万回を超えて表示され、5万2千件のいいねが寄せられることとなりました。

X（旧Twitter）アカウント『@aikamacha』に投稿されたのは、黒い模様の入った白い猫ちゃんがテーブルの上の生野菜を盗む決定的瞬間をとらえた1枚の写真です。この日、飼い主さんがほんの一瞬目を離した隙に、猫ちゃんが素早くテーブルに近づいてきて、机の上に盛られていたみずみずしい生野菜を1枚くわえて立ち去っていったそうです。

飼い主さんは、「野菜に近づき口にくわえて逃走する」という一瞬のうちに起きた犯行の現場を、なんとかカメラにおさめることに成功したといいます。猫ちゃんはすでに踵を返して一目散に逃げようと真剣な表情をしていて、見る人の笑いを誘います。華麗なまでの猫ちゃんの素早さとちょっとした悪戯心、そして暮らしの中のユーモアがたくさん詰まっている奇跡のショットとなりました。

猫ちゃんは、お気に入りのぬいぐるみを抱きかかえたり、大あくびをしてからお昼寝したり、ダイニングチェアに腰かけて瞑想しているような表情をしてみたり、日々マイペースな猫ライフを満喫しているとのこと。

飼い主さんと猫ちゃんとのあたたかな暮らしぶりは、これからもたくさんの人々に癒しと笑顔を届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@aikamacha』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん観ることができます。

投稿には、「なんて鮮やかな横取りなんだろうw」「ど、泥棒ネコ！w現行犯逮捕～！」「素晴らしい決定的瞬間！」「躍動感にあふれていますねw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

