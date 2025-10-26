ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。敵軍に恐怖を与える大エースを、MLB公式がホラー扱いする事態に発展し、日本人ファンにも反響が広がった。

初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを背負った山本。無失点で切り抜けると相手の強力打線を封じ込めた。

3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。敵地ファンを黙らせる至高の105球だった。

相手にとっては、山本はもはや恐怖の存在でしかない。完投勝利から39分後、MLB公式Xが「ヨシノブ・ヤマモト：10月中、打者に悪夢を引き起こす」として顔写真を投稿。日本のホラー映画「呪怨」のオマージュと見られる写真に、日本人ファンも様々な声を上げた。

「こわ笑笑笑笑」

「怖い 夜見てはいけない」

「子ライオンの次はホラーか」

「山本が来たら、相手チームは恐怖だもんね〜笑」

「全カナダ国民が泣いた」

「MLB公式のセンス最高すぎる」

「X開いたらこれでひっくり返った」

「おもろすぎる 由伸を呪怨化さすなwwww」

第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。山本の次回登板があれば自軍に歓喜を、敵軍には絶望を運ぶ。



（THE ANSWER編集部）