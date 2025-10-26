抱っこ嫌いだと思われていた猫さん。猫さんの大好きな彼に抱っこされると……？可愛らしい様子を見せながらも、投稿者さんにまさかの返しを見せる表情は、 TikTokに投稿されると49万回再生され「抱っこ後のマウントとってくる感じの目好きw 」「とってもご満悦な表情ですね」などの声が寄せられました。

【動画：抱っこ嫌いだと思っていたネコ→『大好きな彼』に抱っこされると…】

大好きな彼に抱っこされて…

TikTokアカウント「belle（@belle7933）」では、猫のベルちゃんと飼い主さんファミリーの暮らしが不定期に更新されています。

ベルちゃんは甘えん坊な性格をしているものの、ママは「抱っこが苦手なのかな？」という印象を抱いていたそう。しかし、ある時、パパが抱っこを試みると……

嫌がることなく、スムーズに抱っこ完了！さらに……

まるで愛を囁くかのように、パパさんの頬をぺろぺろ♡抱っこを嫌がったり暴れたりする様子もなく、どうやらご満悦のご様子です。

ドヤ顔しながら抱っこを堪能♡

そんなベルちゃんに、抱っこが苦手だと思い込んでいたママさんは、つい棒読みで「よかったねー……」と声かけしてしまったのだとか。すると……

な、なんかドヤ顔してる……！？元々目力が強いベルちゃんですが、上から見下ろされているからか、なんだか「抱っこされてるの。いいでしょう？」とマウントを取られているような気分に……（笑）

さらに、ママさんがそんなベルちゃんをじーっと見つめていると、徐々に目が見開かれていったのだそう！まるで「何？問題でもあるの？」と言いたげな顔だったとか。

抱っこされて甘える姿が話題に

そんなマウント（？）をとってくるような表情で見返すベルちゃんですが、そんなベルちゃんも愛おしい♡ママさんが前足を撫でてあげると、喉をゴロゴロと鳴らして、さらに満足そうな様子を見せてくれたそうですよ！

パパさんのこともママさんのことも大好きなベルちゃん。ちょっぴり目力が強く、マウントをとっているような表情になってしまったことで、 TikTok上でも「抱っこ後のマウントとってくる感じの目好きw 」「ドヤ顔ww」「とってもご満悦な表情ですね」などの声が寄せられました！

TikTokアカウント「belle」では、今回ご紹介したベルちゃんの可愛らしい日常の様子を覗くことができます。

おしゃべりが大好きなベルちゃんは、一生懸命「にゃ～」とおしゃべりしてくれることも多いのだとか！ぜひその様子をアカウントからチェックしてみてくださいね。

ベルちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「belle（@belle7933）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。