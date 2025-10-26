複雑な家庭環境を隠していたことを彼が謝罪。突然別れを切り出され、彼女の怒りが爆発！／私、都合のいい女でいいです。2
『私、都合のいい女でいいです。2』（霰屋こん/KADOKAWA）第9回【全15回】
【漫画】『私、都合のいい女でいいです。』を第1回から読む
将来の夢はお嫁さん！ 家事が得意で結婚願望が強い宮尾はなは、相手に尽くしすぎるため、いつも「都合のいい女」扱い。歴代彼氏から浮気されてポイ捨てされてきた。ある日、会社の飲み会で泥酔したはなは、真面目で仕事ができるイケメン上司・阿佐美遙介にお持ち帰りされる。しかし、阿佐美には20歳を筆頭に4人の弟妹がいて…。家族を愛するイケメン上司と溺愛されるはなのハートフルラブストーリー『私、都合のいい女でいいです。』（1〜2巻）を、ご好評につき再連載いたします！
【漫画】『私、都合のいい女でいいです。』を第1回から読む
将来の夢はお嫁さん！ 家事が得意で結婚願望が強い宮尾はなは、相手に尽くしすぎるため、いつも「都合のいい女」扱い。歴代彼氏から浮気されてポイ捨てされてきた。ある日、会社の飲み会で泥酔したはなは、真面目で仕事ができるイケメン上司・阿佐美遙介にお持ち帰りされる。しかし、阿佐美には20歳を筆頭に4人の弟妹がいて…。家族を愛するイケメン上司と溺愛されるはなのハートフルラブストーリー『私、都合のいい女でいいです。』（1〜2巻）を、ご好評につき再連載いたします！