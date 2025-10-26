米大リーグの頂上決戦「ワールドシリーズ」の第2戦が25日（日本時間26日）、カナダ・トロントで開催され、ドジャースの山本由伸投手が4安打1失点8奪三振で、ポストシーズンで2戦連続の完投勝利を達成した。



【写真】「LOSING ISN'T AN OPTION」もう販売中 お値段は32ドルだ

圧巻の投球とともに、山本の「負けるという選択肢はない」という言葉がトレンドワードとなった。実はこれは元々、山本が以前に発した「負けるわけにはいかないので」という言葉が元。通訳が「Losing isn't an option」と訳し、これを再度日本語に訳すと「負けるという選択肢はない」とカッコいいワードになった形だ。



ネットでは「かっけぇ～」「通訳氏は有能だしセンスが素晴らしい」「言ってないけど有言実行したの好き」とワードの響きの良さに感嘆の声が漏れていた。



ドジャースのニュースを伝える「Doger Blue.com」はドジャースの衣料品などを販売するショップ「BREAKINGT」」で「Yoshinobu Yamamoto:LOSING ISN'T AN OPTION」Tシャツが販売されていることを伝えている。



山本は前回15日、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズで3安打1失点完投。ポストシーズンでの2試合連続完投勝利は2001年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来、24年ぶりの快挙となった。



（よろず～ニュース編集部）