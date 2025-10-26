俳優の京本政樹が２６日、都内で「必見！四日市３〜帰ってきた翔〜」最新作発表会に出席し、本作撮影秘話や、最愛の母が今月亡くなったことを語った。

京本が主演を務める三重・四日市市のプロモーション映像の第３弾。代表作「必殺仕事人」を模した時代劇風のプロモーション作品として人気を博すシリーズの新作公開に「うれしいです。最初撮ったのは７年前ですから。シリーズ４まで、７０歳までは頑張りたい」と早くも続編に意欲を見せた。

今作では、同市内の高さ１００メートルある四日市港ポートビルでも撮影を敢行。「よっぽど怖かったんでしょうね。実は（トレードマークの）マフラーを巻き忘れて撮影してしまって。痛恨のミステイクでしたけど、上手にＣＧでマフラーを付けてもらった」と裏話を明かした。

会見では、今月１９日に実母・重美さんが９０歳で亡くなったことも告白。「密葬で家族だけで送りました。母はこの『四日市の翔』シリーズのファンで、今回の完成作は見られなかった。だけど関連する記事や、うちの大我（＝長男のＳｉｘＴＯＮＥＳ・京本大我）も（主演ミュージカルの）博多座の公演があったのでその記事をひつぎの中に入れました」と最期のお別れを振り返った。

亡き母の人柄について、「母は僕を追っかけ倒して、ファンクラブの集いにも来て後ろの方で見ていることもあった。とても快活な人で、僕が当時は共演したことがなかった岩下志麻さんや、森光子さんの楽屋に行ってあいさつしてしまうような楽しい母でした」と回想。「母は８月に９０歳を迎えていた。父親は４５歳で亡くなったので、倍生きて天寿を全うしたんだと思います」としのんでいた。