◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽決勝トーナメント１回戦 清水桜が丘２―０清水東（２６日、裾野市運動公園陸上競技場）

清水桜が丘（旧清水商）が、清水東との「清水ダービー」を２―０で制した。

ともに全国優勝経験のある実力校同士。桜が丘がＦＷ田中莉安（３年）を中心にゴールに迫れば、清水東もパスをつないで両サイドから攻め上がる。

そんな緊迫した０―０の均衡を、桜が丘のＭＦ望月聖（こうき、３年）が破った。後半２６分、ＭＦ平馬（へいま）将生（３年）の右からのクロスに頭を合わせて先制だ。

直後に清水東のＦＷ白川翔主将（３年）にミドルシュートを打たれたが、ポストを直撃。ピンチを脱すると、今度は桜が丘の平馬がダメ押しゴールを奪い、勝負を決めた。

同じ県ユースＡリーグに所属し、成績は１勝１敗。だが直近（９月）の対戦は清水東に４―０で敗れていた。そこで大塚智紀監督は「ボールに寄せる」など守備の意識を徹底させた。左足第三中足骨の疲労骨折で１か月半、戦列を離れていたＤＦ村上太郎主将（３年）の先発復帰も大きかった。最終ラインの要は「前半を無失点で抑えたことで、流れが来た」と振り返った。

１１月３日の準々決勝では静岡学園とぶつかる。昨年は０―３で敗れており、「絶対に負けられない」と村上主将。望月も「カウンターで得点を狙う」と必勝を誓っていた。