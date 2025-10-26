元衆院議員の杉村太蔵氏（４６）が２６日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に生出演。小泉チルドレンとして２００５年に政界入りした当選同期の片山さつき財務大臣（６６）と同番組で共演した際の激論映像が放送された。

２０１２年当時の映像では、「議論をすり替えてる！」（杉村氏）、「すり替えてません！」（片山氏）と激論バトル。杉村氏が「片山さん、ちょっと話を聞いて欲しい」と右隣に隣に座った片山氏の左肩をちょこんと指先で触れると、片山氏は「触らないでください！」とはらいのけるようなしぐさで、不快感をあらわに。杉村氏が「分かった、触らないよ、触らない」と困惑した表情で苦笑いし、スタジオは笑いとなっていた。

過去映像を蒸し返され、爆笑問題から「そりゃ言うよねー、『触らないで』」とイジられた杉村氏は小さくなっていた。

その後はまじめに政治について発言。減税の話題で、「ガソリンとか食料品がなぜこれだけ高騰して、我々の家計を直撃しているのか、っていうと、円安！ですよ。かなりの大きな原因だと思うんですよ。だから高市さんには、強い経済、強い円を、もう一度取り戻していただけないかな、というのが僕の考え。いくら税率下げても、このまま円安が進行しちゃうと、物価が上がり続けるんじゃないかという懸念を持ってます」と真剣な表情で述べた。