「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が、大一番で圧巻投球を披露した。ブルージェイズの強力打線を相手に４安打１失点８奪三振。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ・第２戦に続いて、ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。

試合後、ＭＬＢ公式は右腕のホラー映画「呪怨」をもとにしたとみられる画像をアップ。「山本由伸は１０月中、打者に悪夢を引き起こしている」と記された。山本と言えば昨年のポストシーズンで絶叫する姿を大谷が「子供のライオン」になぞらえたことでイメージが定着。ロサンゼルスではオリジナルＴシャツも発売されていた。

だが２試合連続の完投勝利で一気に進化した形になった右腕。自身も泣き笑いの絵文字をつけてシェアし、同僚のロハスも「お前はアニマルだ」と自身のインスタグラムにつづって快投をたたえていた。

ファンも「なんでホラー」「山本由伸はかわいいのに」「俊雄になってるぅ笑」「すごい！」「こわ」とつぶやいていた。