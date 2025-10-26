Travis Japan、3rdアルバムのタイトルなど詳細発表…『’s travelers』 ジャケ写4バージョン公開
7人組グループ・Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバムのタイトルが『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）に決定。さらに、ジャケット写真が公開された。リード楽曲「Disco Baby」は、きょう26日深夜0時に配信リリースされる。
【画像】Travis Japanの3rdアルバム『’s travelers』初回T盤・J盤・FC盤
〇〇's＋旅人の“travelers”の造語で、今回のアルバム総合プロデューサーを務めるメンバーの松倉海斗が命名した。
『’s travelers』のアポストロフィー Sの前にはいろいろな時代や言葉が入り、苺のタイムマシーンに乗ったTravis Japanが、1950年代から現代まで幅広い時代とディスコやSwing Jazz、Hip-Hop、バラード、EDMなどの多彩なジャンルを楽曲で表現することで、音楽でいろいろな時代と世界を旅する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムとなっている。
公開されたジャケット写真は、80年代風のデザインのものや、タイムトラベル中のようなシチュエーションで、苺のタイムマシーンが全て写り込んでいる。
FC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人そろったバージョンをCompleted ver.として再収録。さらに、リード楽曲「Disco Baby」。これらを含む全15曲を全形態に収録する。
通常盤は、ボーナストラック3曲を収録した全18曲。ボーナストラックには、「Okie Dokie! -Acoustic ver.- 」と「Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-」、さらにシークレットトラックが収録される。初回プレス限定で、スペシャル三方背ケースが付属される。
初回T盤では、リードトラックとなっている「Disco Baby」のVideo Clipに加え、全4コンテンツ(約77分)を収録した特典映像DISCを付属。
初回J盤では、アルバム収録曲（新曲）のVideo Clipに加え、全４コンテンツ（約73分）を収録した特典映像DISCを付属。T盤・J盤それぞれ衣装違いとなるブックレット・ステッカーシート・トレカも封入する。
FC限定盤は、特典映像DISC（約28分収録）とユニット曲3曲を収録した音源DISC、オリジナルデザインのグッズが封入された、豪華な内容となる。
