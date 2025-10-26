ねぐせ。過去最大キャパ・横浜アリーナでのワンマン決定 新曲「愛の味」も
名古屋発・笑顔がモット―の4ピースバンド、ねぐせ。が、5ヶ月ぶりとなる新曲「愛の味」を11月12日に配信リリースし、来年6月28日には横浜アリーナでのワンマンライブを開催すると発表した。
【画像】ねぐせ。新曲「愛の味」ジャケット
ねぐせは、昨年、日本武道館をソールドアウトさせ、2024年の夏の高校野球応援ソング「ずっと好きだから」や最新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」など、現在結成5周年イヤーを進み続けている。
新曲「愛の味」は、「日常革命」以来約4年ぶりとなる恋愛バラード曲。肌寒くなった季節に届ける、人肌の温度感をまとったミディアムスローナンバーとなっている。水曜ナビゲーターを務める11月5日放送のJ-WAVE『THE KINGS PLACE』で、フルサイズ音源が初解禁予定。
来年6月の横浜アリーナは、自身最大キャパのワンマンとなり、“愛の問いに愛で答える”という意味を込め、講演タイトルには『愛問愛答』（アイモンアイトウ）と名付けられた。
横浜アリーナワンマンライブ情報
■ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」
2026年6月28日（日）横浜アリーナ
OPEN 17:00／START 18:00
