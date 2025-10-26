映画『ニジガク』第2章の本編冒頭映像＆公開記念PV解禁 新規カットお披露目
映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』の本編冒頭映像が公開された。また、公開記念PVも解禁された。
【動画】せつ菜ヤバすぎ！映画『ニジガク』本編冒頭映像＆公開記念PV
また、公開記念PVも解禁され、特報・本予告で解禁された栞子、愛、ミアのライブシーンに続いて、せつ菜、璃奈のライブシーン、そして果林の新規カットをお披露目。夢を追いかける少女たちの輝く姿が描かれている。
【あらすじ】
「今もっとも推せるスクールアイドル」を決めるスクールアイドルGPX（グランプリ）。沖縄で大きな盛り上がりを見せたこのイベントに参加するため、時を同じくして、果林、愛、せつ菜、璃奈、栞子、ミアの6人は、もうひとつの会場を訪れていた。古くからの文化が息づく京都、人情と活気が溢れる大阪、異国情緒漂う港町・神戸。三都市を舞台に6人は思い思いの活動を開始する。
そんな時、同好会の一員としてスクールアイドルを楽しむミアの前に、姉のクロエ・テイラーが現れる。
一方、限られた時間のなかで理想の存在「優木せつ菜」として活動する中川菜々にはある悩みが――。同好会メンバーのそれぞれの想いも巻き込み、スクールアイドルGPXは想定以上の盛り上がりを見せていく……。
12人と一人の少女たちが紡ぐ青春学園ドラマ、第2章。
もうひとつのときめきの物語、開幕――。
