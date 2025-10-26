【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）

【映像】なでしこDFが「股抜き突破」でイタリアFW翻弄

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF高橋はなが、イタリア女子代表相手にクオリティーを発揮。圧巻の股抜き突破にファンも大興奮だ。

なでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。アジアサッカー連盟の最優秀選手に選出されたばかり高橋は右SBで先発出場し、1ー1の同点で迎えた74分にはテクニックを駆使してビッグチャンスを作る。

右の大外でFW浜野まいかからリターンパスを受けた高橋は、相手2人と対峙したがドリブルを選択。縦に持ち出すと、FWマルゲリータ・モネッキが寄せてきた瞬間に内側に急加速して相手の股の間を抜く圧巻突破を披露。そのままファーサイドにクロスを届けた。

スタメンでは唯一の国内組

クロスに飛び込んだFW田中美南は惜しくも触れなかったが、敵地スタジアムも騒然とした高橋のチャンスメイクには日本のファンも反応。ABEMAのコメント欄には「えっ、どうやって抜いた？」「うっま」「高橋はなええな」「いやらしいクロス」「高橋海外行こう」「高橋うまくね？」「高橋は器用だな」「今のは上手いな」など称賛の声が多く寄せられた。

今やなでしこジャパンも陣容の大半が海外組になる中、三菱重工浦和レッズレディースに所属する高橋はこのイタリア戦スタメンで唯一の国内組。DFとFWの二刀流として知られ、後半のラスト10分は右SBからCBに回って堅守を見せた。

なお、強豪イタリアとの試合を1−1のドローで終えたなでしこジャパンは、欧州遠征2試合目で日本時間10月29日（水）午前2時からノルウェー女子代表と対戦する。

（ABEMA／なでしこジャパン）

