魔術師の恐ろしさを知るのは傭兵の少年のみ。強敵を前に、少年は碧玉の力を解放する／ロードマギアの弟子
『ロードマギアの弟子』（FLIPFLOPs/小学館）第2回【全10回】
幼い頃、超高位魔術師・クオンに命を救われた傭兵の少年・ガル。もらった義眼で一命を取り留めたガルは強い傭兵へと成長するが、ある日父親に傭兵団から追い出されてしまう。ガルは一人の傭兵としてとある仕事を請け負うが、偶然再会したクオンに弟子になるよう言い渡されて…!? 『ダーウィンズゲーム』のFLIPFLOPsが描く『ロードマギアの弟子』は、魔法に興味もない傭兵の少年と、世界でも指折りの魔術師が師弟（？）となって織りなす冒険ファンタジーです！ 待望の第4巻は10月10日発売！
この記事にはショッキングな画像が含まれます。ご了承の上、お読みください。
