お家に迎えた日の保護犬

Instagramアカウント「happy_dog_jay」に投稿されたのは、保護犬の「Jay」くんのビフォーアフターです。2021年4月16日、Jayくんは飼い主さんに抱っこしてもらって、初めてお家にやってきました。お迎え当時のJayくんはまだ幼くて、飼い主さんの腕の中にすっぽり収まってしまうほど小さかったそう。

あどけないお顔やペタンと垂れたお耳、ぬいぐるみのようにコロコロした体つきなども、たまらなく愛くるしいです。飼い主さんの眩しいくらいの笑顔や優しい眼差しからは、お迎え初日にすでにJayくんにメロメロだったということが伝わってきます。

2年後、大きくたくましく成長！

2年後の2023年4月16日にも、飼い主さんはお迎えした日と同じようにJayくんを抱っこしてお家に向かっていました。

飼い主さんのキラキラした笑顔は変わっていませんが、Jayくんは別の犬かと思うほど大きくたくましく成長！お顔立ちが凛々しくなったうえにお耳もピンと立って、カッコよくなった姿にキュンとせずにはいられません。

またJayくんが大きな赤ちゃんのように身を委ねて抱っこされている様子から、飼い主さんとの絆の深さが感じられます。きっとたっぷり愛情を注がれて幸せいっぱいの日々を過ごしてきたからこそ、ここまで立派に成長できたのでしょう。Jayくんの素敵なビフォーアフターは、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎます」「めっちゃデカなってる。愛情いっぱい貰ってる証拠ですね」「涙が出ました。幸せそうで何より」といったコメントが寄せられています。

仲良し兄弟の日常

2022年に弟犬の「Johnny」くんが家族に加わって、Jayくんはお兄ちゃんになりました。現在はJohnnyくんもJayくんと同じくらい大きくなっており、2匹は一緒に遊んだり寄り添って眠ったりして、仲良く楽しく暮らしているとのこと。飼い主さんはそんな2匹の尊い姿に、毎日たくさんの幸せをもらっているそうですよ。

Jayくん＆Johnnyくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「happy_dog_jay」をチェックしてくださいね。

