◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 福岡１―０湘南（２６日・ベススタ）

福岡に０―１で敗れ、Ｊ２降格が決定した湘南は２６日、坂本代表取締役社長、大多和亮介副社長の名義で声明を発表した。

＊ ＊ ＊

タイトルは「湘南ベルマーレを応援してくださる全ての皆さまへ」。クラブへの応援、支援に感謝をつづった上で「どんな時も変わらぬ情熱で応援し、スタジアムや画面越しから力強い声援を送ってくださった皆さまの想いに応えることができなかったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

今季は開幕３連勝で一時は首位に立ったものの、勢いを継続できず失速。Ｊ１歴代３位タイの１９戦未勝利と泥沼に沈み、３試合を残して降格が決まった。今季成績はここまで６勝８分け２１敗だった。

クラブは「湘南ベルマーレが大切にすべきことに真摯に向き合い、クラブ運営全体を徹底的に見つめ直していきます」とし、「今シーズンの残り試合におきましても、最後の笛が鳴る瞬間まで、全身全霊で戦い抜きます。今後とも、変わらぬご声援、ご支援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます」と記した。

来季は２０１７年シーズン以来となるＪ２での戦いに挑む。秋春制への移行により、昇降格のない半年間の特別シーズンを挟むため、Ｊ１復帰は最短でも２７年夏となる。