ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」（優勝賞金４２００万円）は２６日、優勝戦が行われ、１号艇の末永和也（２６＝佐賀）がコンマ１３の好Ｓから危なげなく逃げ切って１着。デビューから６年６か月で念願のＳＧ初制覇を成し遂げた。昨年５月の多摩川オールスターでは、当時２３歳の定松勇樹がＳＧ初Ｖ。また佐賀の若武者が大仕事をやってのけた。

津の週末は雨。それでも優勝戦が行われた１２Ｒにはぴたりとやんだ。レースのカギを握ったのは、準優１１Ｒ同様６号艇・赤岩善生の動向で全艇が前づけに屈せずスローで舟を向けた。準優１１Ｒは１号艇・山崎郡がＳを決め切れず渡辺浩司のまくりを食らったが、優勝戦の末永はインからコンマ１３の完璧な飛び出し。２〜６コースに何もさせず、逃げ完勝だ。

末永は予選２位通過。トップ通過を果たしながら準優で散った山崎とは準優のメンバー構成が違ったとはいえ牘燭良かった瓩任亙劼鼎韻蕕譴覆げ燭があった。結果的にボートの神様は末永にほほ笑んだわけだが、仮に末永が準優１１Ｒの１号艇だったとしても猖永なら逃げていた瓩隼廚錣擦襪發里鮖っているのだ。

優出メンバーのうち末永、茅原悠紀、赤岩の３人が駆るのは甲乙つけ難い快速機。そして、仕上げ面で一歩リードしたのが末永なら、機力に見合う成績を残したのも末永だった。

デビュー直後から逸材と言われながら、Ｇ欺虱ソ个箸覆辰殖横娃横嫁の多摩川ヤングダービーでは、優勝戦で２番手追走から先頭に迫るも、３周２Ｍの大失速で６着（不良航法）。挫折も味わいながら、頂点へ向け一直線の方向はブレなかった。

「前日はＳＧ優勝戦の実感がなかったけど、当日はみんなに『頑張れ』と言われて緊張してきた（笑い）。スタートしてからはしっかり（外を）張って、きれいに回れた」

これで賞金ランクも４位に浮上。「これからも挑戦し続ける立場でいたい。（グランプリのトライアル）セカンドから行けるよう、この後の記念もチャレンジカップも頑張りたい」。笑顔が涼やかな若武者は、年末まで疾走するつもりだ。