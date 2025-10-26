うお座は「新しい趣味を見つけるチャンス！」 今週の12星座もっちぃ占い｜10/27〜11/2

10/27（月）〜11/2（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：29日（水）は「仕事に対して変なスイッチが入る」

牡羊座のあなたは、仕事運が○。29日（水）は、お仕事に対して変なスイッチが入りやすいときです。瞬間的な思いつきに振り回されるのも、たまには◎です。

一方で、31日（金）は浪費してしまいやすい星回りです。少しだけのつもりで買いはじめた小物がかごいっぱいになってしまうかも♪

💼 牡牛座：29日（水）は「仲間の努力が実りハッピーな気持ちに」

牡牛座のあなたは、仕事運が好調そう。29日（水）は、職場の仲間の努力が実って、みんなでハッピーな気持ちになれそうな予感です。人の応援をすることが、自分の効率上昇にもつながりそう！

ですが、1日（土）は身近な人の気まぐれに振り回されることが多くなってしまうかも。一見すると素敵な誘いの裏には、面倒な罠があるかもしれません。

💼 双子座：29日（水）は「なんとなくやっていた作業の意味が見える」

双子座のあなたは、仕事関係の思考の強度が一段とアップする1週間です。29日（水）には、これまでなんとなくやっていた作業の裏の意味が見えて、パワーが出てくるかもしれません♪

また、見られている自分を意識して過ごしましょう。とくに28日（火）は、見られたくない姿を見られてしまいがちなときです。トイレにはしっかり鍵をかけましょうね♪

🤝 蟹座：2日（日）は「豪華な応援団を手に入れる」

蟹座のあなたは、関わる人が自発的にあなたを幸せにするためのお手伝いをしてくれるときです。とくに2日（日）は、豪華な無料応援団を手に入れることができそうです。

ですが、お仕事に対するモチベーションはムラがある1週間です。27日（月）は、なかなかやる気が出てこないかもしれません。そんなときはしっかりサボりましょう。

🤝 獅子座：29日（水）は「自分の秘密を提供するべし」

獅子座のあなたは、人と秘密を共有することで新しい信頼関係を手に入れることができるときです。とくに29日（水）は、自分の秘密を提供することで別の情報をゲットできるかも♪

また、スマホの電池切れが自分自身の電池切れの暗示になるように、道具のメンテナンス不足が自分に振りかかりそうな1週間です。とくに30日（木）は、丁寧な準備を心がけてください。

💼 乙女座：29日（水）は「仕事の精度が大幅に上昇する」

乙女座のあなたは、持ち前の粘り強さがフルに発揮される1週間になりそうです。とくに29日（水）は、完成したと思った直後のさらなる修正で、仕事の精度が大幅に上昇します♪

さらに、些細なすれ違いが起こりやすい1週間ですが、それらはすぐに解消されます。28日（火）は、その場の感情で言いすぎないように注意しましょう。

🎉 天秤座：31日（金）は「推しの言葉に助けられる」

天秤座のあなたは、SNSで見つけた有名人の言葉に心が救われる1週間です。とくに31日（金）は、推しの言葉に助けられることがありそうです♡

また、経済的な面で人に頼られることが多くなりそうです。とくに1日（土）は、自分だけが損をすることがないように、上手に立ち回りましょう♪

💼 蠍座：2日（木）は「人生を変える挑戦を始めるのに最適」

蠍座のあなたは、人生の新しいメインストーリーが突然湧きあがってくるかのように、道が照らされるときです。2日（日）は、人生を変える挑戦を始めるのに最適です♪

また、買い物をすることと投資の区別がつきづらくなりそうな1週間です。当たれば利益になるくじを買うことは投資ではありません。30日（木）は、欲望の暴走に注意しましょう。

💰 射手座：1日（土）は「買い物日和」

射手座のあなたは、高級品との縁が増えそうな1週間です。ただ単純に値段が高いというだけのものが、あなたを助けてくれるでしょう。1日（土）は、買い物日和です。

同時に、急に真面目な話題を振りまきたくなったり、突然うんちの話をしたくなったり、会話のトーンが乱れがちです。27日（月）は、自分のキャラがバレないように気をつけましょう♡

🎉 山羊座：27日（月）は「推し活旅行の計画を立てて」

山羊座のあなたは、地方限定のエンタメに推しが登場しそうな気配です。それを見るために旅行をしてもいいでしょう。推し活旅行の計画を立てるなら27日（月）がベスト！

地に足のついたコミュニケーションをとっているつもりが、結果的にまわりくどい表現になってしまうことがありそう。30日（木）は、話が通じにくくて困ることがあるかもしれません。

🎉 水瓶座：29日（火）は「エンタメが人生を変える！」

水瓶座のあなたは、エンタメは暇つぶしではありません。人生に究極の変化をもたらすために作品を摂取するべきときです。とくに29日（水）は、エンタメが人生を変える星が巡ってきます☆

また、色々なアイデアが巡ってきますが、今はそれを実現するのに最適なタイミングではないかもしれません。とくに28日（火）は、慌てずにネタを先送りしましょう。

🎉 魚座：2日（日）は「新しい趣味を手に入れる絶好期」

魚座のあなたは、誰かに何かを習うのに向いているときです。単発レッスンを体験してみるのもいいでしょう。とくに2日（日）は、新しい趣味を手に入れるのに最高の星が巡ってきます。

しかし、自動販売機で10円玉が9枚でてくるような不運があるかもしれません。金運が落ちているわけではないですが、31日（金）はそういう不快なことに注意しましょう。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

