井上和（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/26】乃木坂46の井上和が26日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆井上和「チェンソーマン」コスプレ公開


井上は「オンラインミート＆グリートありがとうございました 少し早めのハロウィン。今年はレゼちゃんになりました」とつづり、漫画『チェンソーマン』の登場人物・レゼのコスプレ姿を公開。ノースリーブのシャツからはほっそりとした二の腕をのぞかせ、ミニ丈のボトムスからは美しい脚を披露し、圧巻のスタイルを見せていた。また、髪型はキャラクターを意識したまとめ髪スタイルで見事にレゼを再現していた。

◆井上和の投稿に反響


この投稿にファンからは「可愛すぎる」「セクシー」「美脚すぎる」「再現度高い」「似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

