乃木坂46井上和「チェンソーマン」レゼのコスプレで抜群スタイル披露「美脚すぎる」「再現度高い」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】乃木坂46の井上和が26日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂メンバー「セクシー」と話題のコスプレ姿
井上は「オンラインミート＆グリートありがとうございました 少し早めのハロウィン。今年はレゼちゃんになりました」とつづり、漫画『チェンソーマン』の登場人物・レゼのコスプレ姿を公開。ノースリーブのシャツからはほっそりとした二の腕をのぞかせ、ミニ丈のボトムスからは美しい脚を披露し、圧巻のスタイルを見せていた。また、髪型はキャラクターを意識したまとめ髪スタイルで見事にレゼを再現していた。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「セクシー」「美脚すぎる」「再現度高い」「似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂メンバー「セクシー」と話題のコスプレ姿
◆井上和「チェンソーマン」コスプレ公開
井上は「オンラインミート＆グリートありがとうございました 少し早めのハロウィン。今年はレゼちゃんになりました」とつづり、漫画『チェンソーマン』の登場人物・レゼのコスプレ姿を公開。ノースリーブのシャツからはほっそりとした二の腕をのぞかせ、ミニ丈のボトムスからは美しい脚を披露し、圧巻のスタイルを見せていた。また、髪型はキャラクターを意識したまとめ髪スタイルで見事にレゼを再現していた。
◆井上和の投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「セクシー」「美脚すぎる」「再現度高い」「似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】