パパとママどっちを先に呼ぶ？→生後9か月児の決断に9千いいね「空気読んだのかな」「うちの子も」【ママリ】

ママとパパを合わせて「マパ」と呼んだ息子

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、のんぴ☺︎🦕(@sakeyakuzaneko)さんの投稿したエピソードです。子どもたちからママ、パパと呼ばれるたび、温かな気持ちになりますよね。のんぴさん夫婦は自分を呼んでほしくて「ママって言ってごらん！」「パパ！」と声をかけていたそう。すると空気を読んだ9か月の息子さんが、ある決断を下したことで丸く収まり…？

投稿者・のんぴ☺︎🦕(@sakeyakuzaneko)さん夫婦は、自分を呼んでほしくて「ママって言ってごらん！」「パパ！」と声をかけていたそう。すると空気を読んだ9か月の息子さんが、ある決断を下したことで事態は丸く収まり…？なんとも平和な結末に、ほっこりさせられるエピソードです。

空気の読めるｴｹ、ｷﾞｬｵｽ。



👩「ママ！ママって言ってごらん！」

🧑「パパ！！パーパ！」



👶「ﾏﾊﾟ」

初めて言葉を発したとき、立ったとき、歩いたとき、子どもの大切な瞬間はどれも立ち会いたいと思ってしまうものですよね。どちらを呼んでくれるだろうか、そんなママとパパの思いを感じたのか、まるで「仲良くしてね」と言っているかのようなマパ呼び。どちらも同時に呼ぶことができて両親もにっこりですね。



この投稿には「うちの3歳児も、両方まとめて呼びたいときにマパ使う。一定数いるのか」「私も「マパ」って言ってたらしいです笑空気読んでたのかな笑」と同じ経験を持つ方からのコメントも寄せられていました。教えたわけではないのに、音が混ざってしまうのでしょうか？不思議ですね。両親への「マパ」呼びに癒される、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）