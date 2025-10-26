Her lip to BEAUTYからホリデー限定♡「FULL OF LOVE」香るコフレ登場

自分を大切に想う時間を、香りとともに過ごしてみませんか？「Her lip to BEAUTY」から、ブランドを代表する香り“FULL OF LOVE”が主役のホリデーコフレが2025年11月22日(土)より登場します。ホワイトティーとガーデニアが織りなすエレガントな香りに包まれながら、肌も心も満たされるような贅沢なラインアップ。ホリデーだけの限定デザインや特別なポーチも見逃せません♡

Her lip to BEAUTYの代表香“FULL OF LOVE”がボディクリームに

ベスコス受賞の「SENSUAL RICH BODY CREAM」から、“FULL OF LOVE”の香りがついに登場。

ホワイトティーとガーデニアが描くエレガントなフローラルノートが、やわらかな肌を包み込み、思わず触れたくなるマシュマロのような質感へ導きます。

ベルガモットやミュゲが重なり、ホワイトムスクがふんわりと余韻を残す香り立ちは、まとうたびに自信をくれるよう。

限定アイテムとして登場するこのボディクリームで、特別な季節のスキンケアを楽しんで。

フレグランスの新星「ジュリエット ハズ ア ガン」マイアミ シェイクで遊び心を

煌めく香りを纏う♡限定パフュームオイル＆ポーチ

人気のパフュームオイル“FULL OF LOVE”が、ホリデー限定ミニサイズ＆特別デザインで再登場。

ホホバオイル（*1）とシアバター（*2）が肌に潤いを与えながら、繊細な4種類のラメとダイヤモンドパウダーが上品な輝きを添えます。軽やかに香りを纏いたいときにぴったりな1本です。

さらに、オイルの煌めきをイメージしたゴールドとシルバーのラメ刺繍を施した「HOLIDAY VANITY POUCH」もセットに。

透け感のあるメッシュ素材で、ホリデームードを一層高めてくれます♪

（*1）ホホバ種子油 （*2）シア脂

心まで満たす♡特別なホリデーBOX

一年で最も心が躍る季節にふさわしい「FULL OF LOVE HOLIDAY SET」は、香り・艶・煌めきを詰め込んだ限定BOXで登場。

ボディクリーム、ミニパフュームオイル、ラメ刺繍ポーチ、限定ボックスがセットになった贅沢な内容で、価格は16,000円（税込）。

2025年11月22日(土)より、公式オンラインストア（19時発売予定）、House of Herme、大阪ルクア イーレ店、有楽町マルイ店にて販売されます。

愛に包まれ、多幸感あふれるホリデーを過ごして♡

愛をまとうホリデー♡Her lip to BEAUTYの特別な香りとともに

“自分を愛することが、すべての幸せのはじまり。”そんなメッセージを香りで伝える「Her lip to BEAUTY」のホリデーコフレ。

肌をいたわり、心まで潤すようなやさしい香りと質感で、冬の時間を特別なものにしてくれます。

贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりなこの限定セットで、愛に満ちたホリデーシーズンを過ごしてみてはいかがでしょうか。