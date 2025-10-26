◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンク打線が日本シリーズ第2戦で猛攻を見せています。

レギュラーシーズンではセ・パ12球団で最多となる551得点を挙げ、最高打率.257をマークしていたソフトバンク打線。しかしポストシーズンでは失速を見せ、3点以上の得点をあげることができていませんでした。

日本ハムと最終戦までもつれる熱戦を見せたCSファイナルステージ。初戦は「2x-1」、第2戦は「3-0」で勝利するも、第3戦以降はさらに打線が沈黙。「0-6」の完封負けで第3戦を落とすと、以降は第4戦「3-9」、第5戦「1-7」と、ロースコアでの敗戦となっていました。さらに最終第6戦は勝利こそ飾るものの「6安打2得点」と快勝というわけではありませんでした。

打線の奮起が期待される中で迎えた前日25日の日本シリーズ初戦。ここまで腰の違和感で戦線を離脱していた近藤健介選手のタイムリーで先制に成功するも、その後は得点ならず。好機でも決定打が生まれず逆転負けを喫しました。

続いて迎えた今日の第2戦。ソフトバンクは初回に先制を許すも、直後から打線が奮起します。連打などで好機をつかむと栗原陵矢選手と山川穂高選手の連続タイムリーで勝ち越し。さらに2回には、周東佑京選手と近藤選手のタイムリーでさらに3点を追加し、山川選手も5打点目となる3ランHRを放ちました。

今後の戦いに向けて勢いを取り戻すキッカケとなるか、期待が集まります。