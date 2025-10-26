演技がうまいと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキング！ 2位「森本慎太郎」、堂々の1位は？
All About ニュース編集部は10月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。
「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、男性アイドルを中心に、多くのタレントが在籍中です。そこで、今回は30歳未満の若手に限定したランキングを作成。この記事では、「演技がうまいと思うSTARTO社所属の若手タレント」に関するランキングを紹介します。

【10位までの全ランキング結果を見る】
【10位までの全ランキング結果を見る】
「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、男性アイドルを中心に、多くのタレントが在籍中です。そこで、今回は30歳未満の若手に限定したランキングを作成。この記事では、「演技がうまいと思うSTARTO社所属の若手タレント」に関するランキングを紹介します。
2位：森本慎太郎（SixTONES）／30票
2位に選ばれたのは森本慎太郎さんです。2006年から事務所へ所属しているアイドルで、現在はSixTONESに所属しています。
俳優としては、2009年に公開した『スノープリンス 禁じられた恋のメロディ』にて映画初出演で主演を担当。その後も多くの作品に出演し、ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）、『ナンバMG5』（フジテレビ系）、『だが、情熱はある』（日本テレビ系）など、さまざまなジャンルの作品に出演しています。
映画では『正体』での演技が認められ、日本アカデミー賞の新人俳優賞を獲得。現在は、ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）に出演中です。
回答者からは、「どのドラマでも全部違う顔を見せてくれて、カメレオン俳優のようにすごい」（50代女性／愛知県）、「ドラマ『だが、情熱はある』で評判がよかったため」（40代女性／三重県）、「デビュー前からドラマや舞台、映画にて活躍する姿を見ているので、演技の経験値が他の人とは違う」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位：目黒蓮（Snow Man）／140票
1位には目黒蓮さんが選ばれました。2010年に事務所へ入所した目黒さんは、Snow Manのメンバーとして活躍中です。
俳優としては、ドラマ『silent』（フジテレビ系）の演技が注目され、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ!』や映画『わたしの幸せな結婚』などに出演。ドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）や『海のはじまり』（フジテレビ系）で主演を務め、演技力の高さが評価されています。
現在は、『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に参加し、日曜劇場に初出演を達成。主演映画となる『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』の公開も控えるなど、俳優として大ブレークしています。
回答者からは、「最近の作品で、感情移入できるような演技をしていた」（40代女性／大阪府）、「自然さや感情表現の幅が広く、泣きの演技など役に入り込む力が評価されている」（30代女性／東京都）、「感情表現の豊かさや、作品の世界観に引き込む存在感がある」（40代女性／福井県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)