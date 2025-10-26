2025年秋はチェック柄が豊作！ 40代にもおすすめ「チェック柄シャツ」で作るトレンドコーデ4選
2025年秋冬のトレンドアイテムとして、「チェック柄のシャツ」が注目されています。トラッドな印象を演出するチェック柄のシャツは、秋のムードを取り入れるのに最適なアイテムの1つです。
特に、ダークカラーやくすみカラーのチェック柄は季節感にマッチ。柔らかさや上品さを取り入れたいときは、グラデーションが美しいオンブレチェック柄（色の濃淡によって表現されたチェック柄）もおすすめです。
今回は、秋のムードを取り入れるチェック柄シャツのコーディネートを見ていきましょう。
ブラック系のオンブレチェック柄シャツは、チェックのクラシックな印象にグラデーションの陰影が加わることで、普通のチェックシャツとは違った独特な印象になります。
ブラックを基調としているため、大人っぽくクールな雰囲気に。シンプルなのにおしゃれ上級者感を醸し出します。グランジファッションとの親和性も高く、男性的で無骨なイメージも。
この写真は、ブラックTシャツとダメージ加工を施したデニムパンツに、オンブレチェックのオーバーシャツを羽織ったコーディネート。
グランジ風でヴィンテージライクなムードが漂う組み合わせですが、足元をローファーにしてきれいめ・シックにまとめています。
ホワイト系のオンブレチェック柄シャツは、清潔感や軽やかさの中に、グラデーション特有の柔らかさや奥行きが感じられるのが特徴です。
ホワイトをベースにしているため、第一印象は明るくクリーンに。グラデーションによって線の境界がぼやけて全体が柔らかい雰囲気になり、無骨なチェックよりも洗練され、都会的な印象に仕上がります。
ブラックやグレーの濃淡が入ることで、甘すぎず中性的に。モノトーンでも重たくならず、コーディネート全体を軽やかに見せます。
この写真は、ふんわりシルエットのホワイト系オンブレチェック柄シャツを、ブラックのタックワイドパンツで引き締めたコーディネートです。
Vネックデザインのシャツはデコルテを美しく見せ、女性らしさをプラス。ベルトでウエストマークして、フェミニンにまとめています。
ベージュ系チェック柄シャツは、落ち着いた印象が特徴です。アースカラーの一種なので、ナチュラルで穏やか。派手すぎず、落ち着いた知的さを感じさせます。カジュアルでも上品見えしやすく、男女問わず好印象を与えます。
この写真は、明るいベージュ系のチェック柄のフード付きシャツとオリーブグリーンの程よくゆとりのあるハーフパンツのコーディネート。
ホワイトのタンクトップにゆったりとしたサイズ感のシャツを羽織り、アウターライクに着こなしています。ベージュ系チェック柄は控えめな華やかさが持ち味ですが、フード付きのデザインを選んだことでよりカジュアルな印象に。
明るく軽やかな色合いなので、ロングブーツのブラックで全体を引き締めています。
イエロー系のチェック柄シャツは、着る人の雰囲気を一気に華やかに見せるアイテムです。明るくポジティブな印象を与えるので、明るい日常感のあるスタイルに合います。
トーンを抑えたコーディネートにイエローを入れると、差し色効果でおしゃれ見えがかないますよ。
この写真のチェック柄シャツは、ゴールデンイエローとネイビーのメリハリの効いた組み合わせ。カジュアルで活発な印象を与えます。
ネイビーのTシャツとライトグレーのスカートに、ややゆとりのあるサイズ感のチェック柄シャツを羽織り、カジュアルながらも子どもっぽくならないスタイリングに仕上げています。
チェック柄のシャツはカジュアルで親しみやすく、デイリーカジュアルとして気軽に着やすい点が魅力です。コントラストの強い配色や大きめのチェックは、コーディネートの主役になりやすく、差し色としても活躍します。
チェック柄シャツを取り入れて、着こなしの幅を広げてみませんか？
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
