◆九州地区高校野球1回戦 唐津商2―9長崎西（8回コールド）（26日、SOKKENスタジアム）

47季ぶりに出場した長崎西が8回コールドの快勝で1998年春以来となる九州大会での勝利をあげた。

◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆

初回に安打が出て勢いが出ると、2回には8番石川瑛空（2年）の適時打で先制。のびのびと10安打を重ねてコールド勝ちを収めた。「県大会のチーム打率が2割7厘。1本か2本は安打がでるかもねと言っていた打線がつながって10本打った。びっくりしました」と宗田将平監督は予想を超えたコールド勝ちに驚きを隠せない。

快進撃の原動力となったエース熊寛生（2年）は、初回以外は毎回走者を背負う投球で7回まで9安打を許したが、2失点と粘りを見せて唐津商の反撃を抑えた。「納得のいく投球ではなかったけど、チームが勝つのが一番なのでそれは良かった」とエースは振り返る。持ち前の制球力で打たせて取る投球が身上で、長崎大会では海星などを抑えてきた。準々決勝は強打の九州国際大付との対戦となるが「うまくいくとは思っていないけど、自分ができる投球をやるしかない。丁寧に投げて結果がついてくれば。目標は4強入りを決めて選抜大会に出場することです」。長崎屈指の進学校のエースが大事な一戦で意地を見せる。