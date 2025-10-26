女優・畑芽育の最新ショットが話題になっている。

畑は２６日にインスタグラムを更新。「はい、オン眉！！」と書き始めると、前髪を眉毛の上まで切ったオン眉姿を披露した。「撮影中に着用したウィッグの毛先を整えようと自ら櫛でコーミングしながらハサミ入れてたら自分の前髪も巻き込んで切ってしまったというわけです。作品のために、とかではなく、シンプルアクシデントでした。どんな失敗やねん。順調に伸びてきてます。」とアクシデントで前髪が短くなったと明かした。

この投稿には「めいちゃん優勝」「オン眉こんなに似合う人いる？ってくらい可愛すぎるんだけどほんとに」「まさかのアクシデントだったとは！！おちゃめいな所も大好きです」「遂に真相が明らかに」「失敗が可愛すぎる ミスだったかもだけどオン眉似合いすぎてありがとうございます感謝ずぎます世界に感謝畑芽育に感謝 しかも私服！！！！！！！！！だーーーーいすきです！！！！大好物！！幸せ！！！髪さらさらすぎ！！かわいい！！結婚して！！大好き！！！！」などの声が寄せられている。