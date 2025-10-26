◆報知新聞社後援 ▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）

城西大が２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾った。

雨の降りしきる中、定刻の１２時１０分に号砲が鳴った。１区の本間香（きょう、１年）が約６キロで飛び出して区間新記録でつなぐと、２区の兼子心晴（４年）、３区の大西由菜（１年）も区間新記録でリードを広げる。

４区の石川苺（３年）が区間２位でつなぎ、最長５区の本沢美桜（２年）は大東大のサラ・ワンジルらに抜かれたが、最終６区は主将の金子陽向（４年）が見せた。残り約１キロで力強く大東大を抜き去り、爽快な笑顔でゴールテープを切った。

レース後、赤羽周平監督は「学生たちに感動をもらいました。感謝しかありません」とかみしめるように話した。

２０１８年４月、赤羽周平と、妻の赤羽有紀子コーチが母校の指導者に就任。「駅伝日本一をもう一度目指す」と強い意志を持ってチームを成長させてきた。トラックシーズンは「多いときだと４、５パターンくらいに分かれて練習します。この選手にこれをやってもらうのが良いなど、状態にあった練習を提案する」と一人一人を大切にするのが“赤羽流”。朝練習と午後練習の後は各選手に「報告に来てもらって、毎日話します。素直に正直にやって欲しい」と信頼関係を築きながら生活し、金子も「第二のお父さんとお母さんみたい」と笑顔を見せる。

前回２０年ぶりの表彰台となる３位と大躍進した城西大。今シーズン、主将の金子を中心に立てた目標は今大会と、１２月３０日の全日本大学女子選抜駅伝（富士山駅伝）の「学生駅伝二冠」だ。「本気でやる人間には、本気の子が集まってくれるんだな」と赤羽監督。続く２戦目も、勢いを落とさずに乗り込む。