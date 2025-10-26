「まだ誰にも言っていませんが、この前ついに初体験したんです」

美少女コンテスト3冠の白濱美兎が10月5日に19歳の誕生日を迎えた。10代最後に初めて体験したことが気になるところ。

「全然実感がないですが、気づけば10代最後なんですよね。18歳は高校卒業、20歳は成人式があるじゃないですか。19歳は何もイベントがないので、今までやっていないことにチャレンジしたくて家族に相談したんです。すると、『ピアスを開けたら人生が変わるかもよ』という話になり、興味本位で開けてみたんです。もともとアクセサリーをつけるタイプではないですが、少し大人になった気分を味わっています」

そんな大人の階段を上る彼女を、さらなる初体験が待っていた。

「この前、友達と大阪のユニバーサル・スタジオに行ったんです。ジェットコースターは好きだけど、怖いのが苦手でお化け屋敷だけは避けていたんですが、友達に両隣を固めてもらい、手を握りしめて挑んできました。私がギャーギャー言いすぎて、前のお客さんがそんな私を見てずっと笑っていたらしく、笑いを提供できるまでに成長できたんだと実感しています（笑）」

しらはまみう

19歳 2006年10月5日生まれ 鳥取県出身 T163・B93W63H91 2023年「美少女図鑑AWARD2023」にて特別賞3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、各誌で表紙を飾る。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@shirahama_miu）にて

写真・佐藤佑一

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・高野雄一