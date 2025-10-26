King & Prince7枚目のアルバム『STARRING』のテーマは「映画」！その幕開けとなる『ConceptFilm』を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeによる7枚目のALBUM『STARRING』のリリースが12月24日に決定。その壮大な幕開となる映像『ConceptFilm』がYouTubeにて公開された。

■「映画」をテーマに音だけでなく映像も楽しめるアルバムに

8月6日に発売された最新シングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」が、史上初となる17作連続セールス30万越えを記録したKing & Prince。そんな彼らの7枚目のアルバム『STARRING』が12月24日に発売が決定した。

前作に続き今作もコンセプト盤となっており、今回のテーマ「映画」。King & Princeの2人が、ファンだけでなく聞いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えている。

テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっている。そんな『STARRING』の世界観の幕開けとなる動画『Concept Film』が、King & Prince オフィシャルYouTubeチャンネルにて現在公開中。映画館の支配人である二人が、招待状を作って『STARRING』の世界観へと誘うという、映画さながらのスケールで作られたこの映像を是非堪能してほしい。

■『STARRING』とは？

クラシカルでファンタジックで、でもどこか懐かしさのある映画館。

迎えるのは、支配人に扮した永瀬廉と高橋海人（高ははしごだかが正式表記）。

そして二人を手伝う、不思議に動く手袋たち…。

収録されるのは、「HEART」「What We Got ～奇跡はきみと～」「I Know」、そしてリード曲「Theater」を含めた全12曲。その全てを、架空の映画館で上映される【映画】に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作。主演（＝STARRING）は全てKing & Prince。音楽と映画への愛がたっぷり詰まった、聞いてくれる人の、明日のための、そんなアルバムとなっている。期間限定『STARRING』特設SNSアカウントもオープンしているので、こちらも併せてチェックしよう。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

ALBUM『STARRING』

■【動画】『Concept Film』

