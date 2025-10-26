◇SMBC日本シリーズ2025 第2戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月26日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第2戦のソフトバンク―阪神戦が26日に行われ、阪神は想定外続きの展開となったが、坂本誠志郎捕手（31）の行動に賛辞が巻き起こった。

先発のデュプランティエが初回に3失点。さらに2回もリズムを取り戻せず、途中降板の7失点となった。2番手・岩貞も3回に打球が左肩付近に直撃するアクシデントで降板。2回までに8点差をつけられるなど劣勢だった。

そんな中、4回の山川の打席で、ファウルボールが有隅球審の顔面のプロテクターを直撃するアクシデントがあった。さすがの衝撃に、ふらつく有隅球審を見て、坂本はすぐに駆け寄り、肩を抱き寄せて確認するなど、人柄をにじませた。

これにはネットでも称賛の声が続々。Xでは「絶対めちゃくちゃいい人」「土地柄ホークスを応援しているけどさっきのワンシーンで阪神の坂本捕手ファンになりました」「坂本捕手はいい人なんだろうなぁとよく思う…」「坂本捕手、心配にファールボール当たった心配するの凄く好き」などの声が集まっていた。