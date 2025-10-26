◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース最終日（2025年10月26日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

単独首位で出たメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が6バーディー、1ボギーの67で回り、大会新記録となる通算25アンダーで優勝し、今季、通算とも4勝目を飾った。

2位と11打差は4日間大会でのツアー歴代最大差で、4日間大会で初日から首位を守る今季2度目の完全優勝も史上初の快挙となった。記録ずくめの圧勝で初の年間女王に前進した。

優勝した佐久間には、大会名誉会長・小菅洋人スポーツニッポン新聞社代表取締役社長から「スポーツニッポン新聞社賞」（パールネックレス）が贈られた。

▼佐久間 初めてこんな差をつけての最終日スタートだったので、正直どんな気持ちでプレーしていいのか難しかったんですけど、自分の課題にフォーカスしてプレーきたので、今日もいいゴルフができたと思います。年間女王になりたいという思いが強いので、しっかりと課題に向けて残り5試合で1つでも勝てたらうれしいです。