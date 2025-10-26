King & Princeが、7枚目のアルバム『STARRING』を12月24日に発売する。この作品の世界観の幕開けとなる動画『Concept Film』がYouTube公開された。

アルバム『STARRING』は前作同様コンセプト盤となっており、今回のテーマは「映画」。King & Princeの2人が、ファンだけでなく聞いてくれた人全員に楽しんでもらえるように一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっている。

公開された『Concept Film』では、映画館の支配人である二人が招待状を作って『STARRING』の世界観へと誘う。映画さながらのスケールで作られたこの映像を是非堪能してほしい。

◆ ◆ ◆

◾️STARRINGとは？

クラシカルでファンタジックで、でもどこか懐かしさのある映画館。

迎えるのは、支配人に扮した永瀬廉と郄橋海人。

そして二人を手伝う、不思議に動く手袋たち…。

収録されるのは、「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」、そしてリード曲「Theater」を含めた全12曲。

その全てを、架空の映画館で上映される【映画】に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作！

主演（＝STARRING）は全てKing & Prince！

音楽と映画への愛がたっぷり詰まって、聞いてくれるあなたの、明日のための、そんなアルバムとなっている。

尚、期間限定『STARRING』特設SNSアカウントもオープンした。

◆ ◆ ◆

◾️7thアルバム『STARRING』

2025年12月24日（水）発売 ◆初回限定盤A

【CD+Blu-ray】 ￥4,620（税込） UPCJ-9065

【CD+DVD】 ￥4,290（税込） UPCJ-9066

○CD

新曲「Theater」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」含む全12曲収録

○Blu-ray/ DVD

・「Theater」 Music Video

・「Theater」 Parallel reel

・「Theater」 Music Video Behind the scenes

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P ◆初回限定盤B

【CD+Blu-ray】￥4,620（税込） UPCJ-9067

【CD+DVD】￥4,290（税込） UPCJ-9068

○CD

新曲「Theater」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」含む全12曲収録

○Blu-ray/ DVD

・King & Princeのお互いにバレずにミッションをこなせ！

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P ◆STARRING盤

【CD+Blu-ray】￥4,620（税込）UPCJ-9069

【CD+DVD】￥4,290（税込）UPCJ-9070

○CD

新曲「Theater」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」含む全12曲収録

○Blu-ray/ DVD

・King & Prince “STARRING” Film Collection

・Documentary of 『STARRING』

仕様：トールケースサイズキャラメル箱、紙トレイジャケット、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P、折りポスター ◆通常盤

【CD】￥3,520（税込）

※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9071終了後、通常盤／UPCJ-1009に切り替わります。

○CD

新曲「Theater」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」含む全12曲収録

仕様： 3Pケース、歌詞ブックレット20P ◆早期予約特典：プレミアイベント応募用シリアルコード ※全形態対象

※対象店舗や応募方法ほか、リリース記念プレミアイベントの詳細は下記よりご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2025-10-24-2/ ◆先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・STARRING盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルオーナメント ◆封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・STARRING盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。 ◆初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

▼期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・STARRING盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2025年12月23日（火）昼12:00〜2026年1月30日（金）18:00まで ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。

◾️＜King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING＞ King & Princeの4大ドームツアーの開催が決定

※詳細は後日発表いたします。

◾️「King & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING」 2026年1月より全国5都市にて開催決定

※詳細は後日発表いたします。

◾️『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』

発売日：2025年10月22日（水） ◆初回限定盤（Blu-ray/2枚組) 価格：7,814円（税込）品番：UPXJ-9015/6

◆初回限定盤（DVD/ 3枚組) 価格：7,176円（税込）品番：UPBJ-9018/20

○収録内容（約384分収録）

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録

・MCダイジェスト

・King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 Digest

LOVE HACKER / WOW / COLORS / Cloudy / Harajuku / 生活(仮) / ボーイミーツガール /

愛し生きること / 僕のワルツ / I promise / かた結び / 1999

※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、44Pフォトブック、三方背ケース）

※封入特典：8Pフォトブック ◆通常盤（Blu-ray/２枚組) 価格：6,670円（税込）品番：UPXJ-1014/5

◆通常盤（DVD/ 2枚組) 価格：6,098円（税込）品番：UPBJ-1016/7

○収録内容（約351分収録）

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録

・Documentary of King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 ARENA＆DOME

・ソロアングル映像 「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」

・King & Princeの間違い探し in DOME

※通常トールパッケージ仕様 ◆ライブ本編収録楽曲

・LOVE HACKER

・WOW

・moooove!!

・ROLLER COASTER

・I MY ME MINE

・Odyssey

・Magic of Love

・One Sided Love

・Life goes on

・A Little Happiness

・Funk it up

・Don’t Grow Up

・HOTTER & HOTTER

・POPSTAR in the KINGDOM

・SPOTLIGHT

・Harajuku

・話をしようよ

・ボーイミーツガール

・染み

・今君に伝えたいこと

・エスコート

・名もなきエキストラ

・Hello!!!ハルイロ

・Love Paradox

・Super Duper Crazy

・ゴールデンアワー

・koi-wazurai

・HEART

・なにもの

・シンデレラガール

・ツキヨミ

・I Will…

・恋降る月夜に君想ふ

・Sha-la-laハジけるLove

・君に届け ◆先着外付け特典

初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）

通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット