タダでネイルをしてもらうまで諦めない!? どこまでも食い下がる「クレクレちゃん」／欲しがるあの子を止められない
『欲しがるあの子を止められない とんでもないクレクレちゃんに絡まれた結果、 人生を深く考えた話』（ぱん田ぱん太/KADOKAWA）第3回【全11回】
【漫画】『欲しがるあの子を止められない とんでもないクレクレちゃんに絡まれた結果、 人生を深く考えた話』を第1回から読む
義理の姪にかわいく爪を塗ってもらったきよか。SNSにその写真を投稿したことがきっかけで、学生時代の同期・チコからコメントが入る。「友達割引とかある？」「姪っ子ちゃんの練習台になってあげる！」と矢継ぎ早に連絡が届き、チコの恐ろしい暴走に振り回されるはめに。彼女は度を越して人の物を欲しがり、得をすることに執着する「クレクレちゃん」だった――。なぜそこまで、彼女はがめつくなってしまったのか？ その生い立ちに踏み込み、人生について深く考えさせられる実話コミックエッセイ『欲しがるあの子を止められない とんでもないクレクレちゃんに絡まれた結果、 人生を深く考えた話』。ご好評につき再連載いたします。
