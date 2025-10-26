女子プロレス「マリーゴールド」２６日の両国国技館大会で青野未来（３５）が林下詩美（２７）を破り、ワールド王座初戴冠を果たした。

シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」を初制覇した青野は至宝へ初挑戦。両者譲らない中、試合が動いたのは試合２０分過ぎだった。コーナーに投げ飛ばされた青野は、詩美から旋回式ＢＴボムでマットに叩きつけられる。カウント２でこれを返すも、ポストに追い詰められ、再びＢＴボムの体勢に捕らえられた。

それでもかわしてマットに着地した青野は、詩美と壮絶なラリアートの打ち合いを展開。詩美をロープに振って３発目のラリアートを叩き込みこれを制すると、最後はおきて破りの旋回式ハイジャックボムをさく裂させて３カウントを奪った。王座戦を前に滝行を敢行するなど、並々ならぬ気合を結果につなげてみせた。

試合後マイクを握った青野は「ありがとう、ワールド王座、深紅のチャンピオンになりました！」と喜びを爆発させた。「林下詩美、めちゃくちゃ強くて、本当に高い分厚い壁でした。でも、その林下詩美を倒してこのベルトを取ったことに意味がある」と言葉に万感の思いを込めた。

観客に向けて「私は誰にも負けないマリーゴールド愛で、この団体を引っ張っていきます。皆さんついてきてくれますか」と問うと、会場からは惜しみない拍手が送られた。

バックステージでは「絶対ベルト巻くって気持ちでリングに上がったんですけど、チャンピオンってすごいなって…。詩美のチャンピオンとしての責任感とか強さとかを感じて、それを教えてもらいました」と前王者をたたえた。

その上で「もっともっとプレッシャーを感じて、責任感を感じてこのマリーゴールドを青野未来が引っ張っていきます」と決意を新たにした。