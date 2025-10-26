ソフトバンクの山川穂高内野手（３３）が２６日の「ＳＭＢＣ 日本シリーズ ２０２５」の阪神戦（みずほペイペイ）で自慢の打棒を爆発させた。前日の第１戦でスタメンを外れた大砲。この日「６番・一塁」で先発出場すると、初回に勝ち越しの２点適時二塁打を放って意地を見せると、続く２回は代名詞の一発で球場をどよめかせた。

６―１とリードを広げて迎えた第２打席。二死一、二塁から相手２番手左腕・岩貞の２球目スライダーを強振すると、打球は左中間席中段に着弾した。打球速度１７９キロ、角度３１度、飛距離１３３メートルの豪快なアーチに鷹党は歓喜し、虎党からは悲鳴のような声が上がった。

山川は表情を変えることなくダイヤモンドを一周すると、ベンチに戻っても笑顔を浮かべることはなかった。それでも意地の一発に「いいイメージを持って打席に入ることができ、スライダーを完璧にとらえることができました。いい展開に持ってくるホームランとなってよかったです」と満足そうにコメント。ＣＳファイナルステージ初戦からポストシーズン７試合連続で３得点以下だったホークス打線が、山川の奮闘もあって目を覚ました。