DEZERT、メジャー初の両A面シングル『「火花」/「無修正。」』は幕張イベントホール公演への重要作
DEZERTが12月24日、メジャー移籍後初となる両A面シングル『「火花」/「無修正。」』をリリースすることが決定した。
同シングルは2026年3月20日に幕張メッセイベントホールで開催される、日本武道館公演に続く二度目のアリーナワンマン公演＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL「僕らの音楽について」＞へ向けた重要な作品となるとのことだ。両A面シングルのうち「火花」は10月29日より先行してデジタル配信される。なお、シングル盤の詳細は後日発表される予定だ。
また、幕張メッセにて撮影された最新アーティスト写真公開と同時に、公演詳細も発表となった。オフィシャルファンクラブ『ひまわり会』最速先行受付(抽選)は本日10月26日20:00より。
■デジタルシングル「火花」
2025年10月29日(水)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/pre_hibana
■メジャー1st両A面シングル『「火花」/「無修正。」』
2025年12月24日(水)発売
※商品詳細は後日発表
■＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL「僕らの音楽について」＞
2026年3月20日(金/祝) 千葉・幕張メッセ イベントホール
open16:00 / STstart17:00
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
▼チケット
・全席指定 ￥7,000(税込)
・ファミリー席 大人￥7,000(税込) / 子供 ￥5,000(税込)
※スタンド席 ※3歳以上〜15歳以下のお子様が割引対象
・海外用チケット ￥7,000(税込)
※クレジットカード決済での受付のみでチケットは当日会場にて引換
※営利目的の転売禁止
【ひまわり会最速受付】
受付期間：10/26(日)20:00〜11/10(月)23:00
受付券種：全席指定/ファミリー席
※枚数制限は、１人最大４枚まで
※同行者は非会員でも申込可能
※スマチケのみ
https://www.dezert.jp/feature/makuhari
■＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ’25-’26 “あなたに会いに行くツアー”＞
2025年6月14日(土)の千葉LOOKを皮切りに全国47箇所49公演を開催中
特設サイト：https://special.dezert.jp/47tour2025-2026/
■＜Sacchan Birthday Halloween Live 〜さっちゃんの仮装大賞2025〜＞
10月28日(火) 東京・Zepp Shinjuku
open17:30 / start18:30
ドレスコード：仮装
▼チケット
スタンディング 6,600円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※営利目的の転売禁止
※未就学児童入場不可
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
関連リンク
◆DEZERT オフィシャルサイト
◆DEZERT オフィシャルX
◆DEZERT オフィシャルInstagram
◆DEZERT オフィシャルTikTok
◆DEZERT オフィシャルFacebook
◆DEZERT オフィシャルYouTubeチャンネル
◆47都道府県＜あなたに会いに行くツアー＞特設サイト