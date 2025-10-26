堀北真希の妹・奈々未、水着姿で美ボディ披露 トルコ旅行オフショットに「圧巻のスタイル」「セクシー」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が10月26日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開した。
【写真】堀北真希の31歳妹「セクシー」と話題のくびれショット
奈々未は「My precious time旅行のマストアイテムも」とつづり、トルコ旅行でのオフショットを公開。投稿では、美しい背中やくびれが際立つビキニ姿や街中の様子を披露している。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「おしゃれ」「圧巻のスタイル」「セクシー」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堀北真希の31歳妹「セクシー」と話題のくびれショット
◆奈々未、水着姿披露
奈々未は「My precious time旅行のマストアイテムも」とつづり、トルコ旅行でのオフショットを公開。投稿では、美しい背中やくびれが際立つビキニ姿や街中の様子を披露している。
◆奈々未の投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「おしゃれ」「圧巻のスタイル」「セクシー」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】