【3WAYで活躍】まさに今の時季に着たい。シンプルかつおしゃれで使い勝手抜群なスウェットセットアップ

一気に寒くなってきました。つい先日まではロンT1枚くらいでも問題ないくらいの気候だったのですが、こうも気温が上下すると何を着ていくかに結構悩まされるものです。皆さんもクローゼットの奥から軽めのアウターやスウェットなどを慌てて取り出しているのではないでしょうか。今回はこれからの季節、ワードローブとして活躍すること請け合いなスウェットのセットアップのお話です。

皆さんはゴートというブランドをご存じでしょうか？ アイテムが基本的に無地ばかりのため一見ボディメーカーかと思いきや、実は立ち上げからベドウィン＆ハートブレイカーズで知られるデザイナー・渡辺真史氏がクリエイティブディレクターを担っているドメスティックブランドなのです。

2018年にTシャツブランドとしてスタートしたゴート（GOAT）というブランド名には“Greatest Of All Tee's＝GOAT（俺たちのTシャツは史上最高）”という意味が込められているのですが、この元ネタはHIP-HOP界のレジェンド、LL・クール・Jの「THE GOAT（THE GREATEST OF ALL TIME）」。1990〜2000年代初頭のスケーターやHIP-HOPアーティストたちは当時こぞって肉厚ボディのTシャツをまとっており、そのアイコン的な存在が他でもないLL・クール・Jだったこともあってこのように名付けられました。

▲「ボックスクルーネックスウェット15.5オンス」（7920円）、「リラックスウェットパンツ15.5オンス」（7920円）

そんなゴートの中から今回ピックアップするのはこちらの「ボックスクルーネックスウェット」と「リラックスウェットパンツ」。セットアップ仕様ですが別々で購入できます。通常のスウェットは大体10オンス程度ですが、こちらのスウェットはなんと15.5オンス。ヘビーウェイトと呼ばれるスウェットですら12オンス以上なので、その肉厚さは推して知るべし、かなりタフな作りになっています。

表地には空紡糸、裏地には太番手のポリエステル混糸を採用しているため、ふっくらとボリューミーでありながらドライな肌触りを実現しています。裏毛ではないため冬だけではなく秋や春にも着やすく、長いシーズンで楽しめる仕様なのも嬉しいところ。また、このスウェットに限らずゴートの生地はすべてSTAY FRESH加工が施されています。この加工はバクテリアの増殖を抑える効果があり、汗や湿気を含んでも嫌なニオイが出づらい特徴を持つため寒い時季に室内などで汗をかいても安心。ニオイは印象に残りやすいですし、この仕様は非常に頼もしく感じるのではないでしょうか。

■セットアップでも上下別でも合わせやすい

さて、続いてはセットアップ、トップスのみ、パンツのみと3パターンで実際に着用してみましょう。

まずはセットアップスタイルで着用してみました。シンプルですがシルエットもこだわって作られているため、スポーティ過ぎず部屋着感も少ない印象です。トレンドのチョコレート（ブラウン）カラーも相まってさりげなく洒落た雰囲気が醸し出せるように思えます。また、着心地に関しても申し分ありません。15.5オンスと一般には超肉厚な部類に入るスウェットは硬かったりゴワついたりしがちですが、空紡糸を使用しているからかストレスなく着られます。

続いてトップスのみ。デニムなどのカジュアルウエアとの相性が良いのは当然ですが、ともすれば子供っぽくなりがち。ですが、シルエットや素材感のおかげで落ち着きある空気感です。スラックスなどの上品なアイテムと合わせても違和感なくハマるうえ、さりげないハズシとなって抜け感も与えられるはず。

最後はパンツのみでの着用。カラーのスウェットパンツと聞くと少し派手に感じるかもしれませんが、シックな色味であればご覧のように大人でも十分楽しめます。黒のパンツやデニムなどに比べて洒落感も出ますし、パンツのマンネリ化を感じている人はぜひトライしてほしいなと思います。スラックスやチノよりもリラックスした雰囲気も出せますし、何より履いていてストレスフリーなところが良いかなと。

上下で1万5000円ほどで3パターンの着こなしが楽しめるゴートのスウェットセットアップ。これからの季節活躍間違いナシですし、シルエットが可愛らしく洒落感も漂わせられる1着と言えます。秋冬は着こなしにおいてどうしても暗い色が増えがちですが、その中でもブラウンなどを取り入れれば落ち着いた印象はそのままにほんのり軽やかなイメージを与えられるので、ぜひ1度試してみてください。皆さんの秋冬コーデの参考になれば幸いです。

