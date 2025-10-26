ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。ブルージェイズの地元であるカナダ放送局も、山本が成し遂げたポストシーズン2試合連続完投を「計り知れない偉業」と絶賛した。

山本は初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で抑えて無失点。3回に1点を失うも、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。4安打無四球8奪三振で1失点の快投。9回1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

カナダ放送局「スポーツネット」は「ブルージェイズ、ドジャースのヤマモトを攻略できずWS第2戦を落とす」との見出しで記事を掲載。山本の2試合連続完投について「（投球を再現できる）Trajektの投球マシンや進歩的なスカウティング、ハイレベルなゲームプランの時代においては、ほとんど計り知れない偉業だ」と、徹底的に相手投手を対策できる現代において価値の高い快挙だと称賛した。

記事は「2001年にダイヤモンドバックスのカート・シリングが3試合連続で達成して以来、ポストシーズンで2試合連続完投した投手はいなかった」と言及。その事実が「彼の奮闘の稀有さを強調している」と伝えた。

投げ合ったケビン・ゴーズマン投手も山本を絶賛。以前と比べて球数を制限し、先発投手を早めに交代させる傾向がある現代では珍しいこととしつつ、「彼はその権利を勝ち取った。前回登板でやったことがあったからまた（最後の回も）戻ったんだと本当に思う。称賛すべき点は称賛しなければならない。彼は本当に良い投手だ」と脱帽した様子で語った。

記事は「2年前のオフシーズンに12年総額3億2500万ドル（＝約463億2500万円、当時レート）の契約を勝ち取るに至った多彩な球種を今シーズン存分に生かしたヤマモトは、主に平均96.2マイル（約154.8キロ）の速球、ゾーンから消えるスプリット、まるで釣り糸で巻き戻されるかのようなカーブで構成される6球種を操り、その実力を示した」と変幻自在の投球を表現した。



