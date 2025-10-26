ケイ・ウノのジュエリーブランド ケイウノが、雑誌『ディズニーファン』（講談社刊）創刊35周年を記念し、共同企画としてこれまで手がけたディズニーデザインのオーダーメイドジュエリーから35点を一挙に紹介！

雑誌『ディズニーファン』（講談社刊）12月号にて一部のオーダーメイドジュエリーを紹介するほか、2025年10月23日(木)よりケイウノ特設ページで35のストーリーを公開します。

ケイ・ウノ『ディズニーファン』35周年記念 「ディズニーデザイン オーダージュエリー35」

https://www.k-uno.co.jp/disney/campaign/disneyfan_35th

企画コンセプトは『Wish & Wonder』

大好きな物語に願いをこめた、オーダーメイドジュエリー。

思い出をともに重ねてきた日々が、宝物のようにきらめいて

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

同企画では『Wish & Wonder』をコンセプトに、次のようなジュエリーが紹介されています。

癒しを感じる『美女と野獣』のフォークリング

『美女と野獣』のフォークリングは、「ポット夫人」と「チップ」の陶器のような質感と、話しかけるような表情をリアルに再現。

また、「ポット夫人」のイメージに合わせアメシストが組み合わせられています。

Customer’s Story

ディズニー映画『美女と野獣』の「ポット夫人」と「チップ」が会話するシーンが好きで、その様子をイメージしたリングをオーダーしました。

手元を見るたび癒されています。

特別な想いをカタチにした「ジーニー」の婚約指輪

「ジーニー」の特徴的な丸みのあるフォルムを立体的に表現した婚約指輪。

マット加工と鏡面仕上げを組み合わせたり、腕輪とランプをゴールドにするなど細部まで作りこまれています。

Customer’s Story

小さい頃から特別な存在の「ジーニー」の隣で、プロポーズ時のダイヤモンドが輝く姿が気に入っています。

デザイン画を描いてもらった時の感動は、今でも大切な想い出です。

『塔の上のラプンツェル』の中のワンシーンをイメージして

物語の世界観を感じてられるよう、「ラプンツェル」の長い髪をモチーフにデザインされています。

さらにお客さまが好きな、”ランタンが夜空に舞い上がるシーン”が表現されています。

Customer’s Story

結婚式ではドレスとお揃いの色のカラーストーンを身に着けたいと思い、「ラプンツェル」をイメージしてオーダーしました。

結婚式の想い出も刻まれた特別なネックレスです。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

注文者、それぞれの思いがつまったストーリーも楽しめる特設サイト。

ケイ・ウノ『ディズニーファン』35周年記念 「ディズニーデザイン オーダージュエリー35」の紹介でした。

