好きな人にキュンとした瞬間は？ 初恋を謳歌する四姉妹の恋バナ／若葉さんちの青い恋1
『若葉さんちの青い恋1』（小形朱嶺/小学館）第2回【全12回】
【漫画】『若葉さんちの青い恋』を第1回から読む
若葉家の四姉妹は、今まさに“初恋”の真っ最中！ 大学1年生の長女・心春（こはる）はバイト先の寡黙な先輩、高校2年生の次女・真夏（まなつ）は趣味が一緒の弓道部の子、中学2年生の三女・秋楽（あきら）は同じ部活の優しい同級生、小学5年生の四女・千冬（ちふゆ）は負けず嫌いの男子に想いを寄せています。日夜、仲の良い四姉妹は恋愛相談会を開催し、恋に悩み、恋に浮かれ、日々成長中――。それぞれの片想いを見守る“初恋”観察ラブコメディー『若葉さんちの青い恋』をお楽しみください。四姉妹の初恋が大きく動く最新第3巻は10月10日発売です！
