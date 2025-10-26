「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏（42）が、26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」として、SNSを通じた婚活をスタートさせた。



【写真】すげぇ～！与沢氏のタイのタワマン まじ別世界

与沢氏は「【彼女を募集します】今日から婚活アカウントに転身することにしました。若干批判が来そうですが」と、彼女募集を告知。「これまでの恋人や元奥さんとの出会いも全部リアル経由でしたから、SNSからだと難しいとは思うのですが、何もしなければ可能性もゼロなので、やってみることにします」と、切実な思いをつづった。



「条件は20代の独身女性です。なぜ20代に限定するかというと、若い人といた方が今後の精神的回復のためにいいのかなと思ったからです。理想は、普通の子 学歴とかキャリアとか不問。現在、無職の子とかいいですし、今は仕事してても将来的には仕事辞めて家庭に入りたい人が理想です」と掲げた。



与沢氏は「顔重視というより、スタイルが良い方が好みです（自分がデブなのにすみません）。元奥さんもそんな枠組みにいましたが、ジャンルで言うとグラビアみたいな感じが好きです」と、理想の女性のタイプを語る。



現在、タイ在住の与沢氏は「タイに移住できる人がベストですが、すぐに移住とかはできなくてもOKです。11月20日に東京のマンションが賃貸を終えて戻ってくるので、11月21日頃から日本の居住者にならない年の半分未満であれば、日本滞在を増やすこともできます。移住できるとなった段階で、エリートビザを私が取得します」と項目を並べた。



さらに「話してみて私のことが微妙でしたらお友達になるだけでも十分有難いです。その場合はお互いに友達誘って、飲み会とかできればとか思ったりします。日本に住んでる人の場合、11月21日頃から日本へ行くつもりなので、面接みたいな感じでお願いします。ちなみに、遊びたいわけじゃないので、一人の人とだけちゃんと付き合います」と、真剣な婚活であることを強調した。



4月に離婚を発表。妻、3人の子どもが帰国したと明かした与沢氏は「先着1名なので、早く決まって欲しいですが、1～2年かかることは覚悟しています。そもそも、SNS経由して彼女ってできるのか不明ですね。最初は別居でも当然いいのですが、やがては同棲して、お互いうまくいくなら結婚できるような人を探しています。タイには家がいっぱいあるので、最初どれかに住んでもらっても大丈夫です。海外移住はすぐにできない方なら（日本の家に）無料で住んでもらっていいです。月家賃で110万円の家です。その場合、私はタイと日本を行ったり来たりする感じです。基本的に、旅行行ったり、ディナーしたり、一緒に遊べる人、残りの余生を楽しく主に海外で過ごせる人を探しています。これまでの人生で学んできたことの反省も生かします」と胸中を明かした。



応募フォームを公開。「また、たとえばですが、その女性が何かのお店とか開きたいとかあれば、その出店費用とかも出したりはできるはずです。生活費も全額出します」「※結果的に友達になる程度でも有難いです。宜しくお願いします」と破格の条件をつけていた。



（よろず～ニュース編集部）