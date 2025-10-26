サッカーのスコットランド・プレミアリーグでセルティックに所属するFW山田新（25）が26日に敵地で行われるハーツとの首位攻防戦でベンチ入りを果たした。

今夏にJ1川崎フロンターレから加入したストライカーはここまでリーグ戦3試合に出場したが、8月31日のレンジャーズ戦を最後にベンチ外が続き、欧州リーグの登録メンバーからも外れていた。

昨季までリーグ4連覇と国内で圧倒的な強さを誇ってきたセルティックは今季開幕8試合を終えて首位ハーツを勝ち点5差で追う2位と例年の勢いに欠けている。腰と太腿裏に問題を抱えるFW前田大然がハーツ戦も含めて公式戦3試合連続でベンチ外。今季新加入のFWイヘアナチョも23日に行われたシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）との欧州リーグで負傷交代を強いられてハーツ戦を欠場となった。ベンチスタートの山田にチャンスが回ってくるか注目される。

MF旗手怜央はハーツ戦の先発メンバーに名前を連ねたが、山田とともに今夏にJ1アルビレックス新潟から加入したDF稲村隼翔は8月23日のリビングストン戦を最後にベンチ外が続いている。