◇秋季高校野球九州大会1回戦 沖縄尚学1―0有明（2025年10月26日 ひなたサンマリン宮崎）

夏の甲子園で日本一に輝いた沖縄尚学（沖縄）が九州大会の1回戦で有明（熊本）と対戦し、1―0で辛くも逃げ切って8強入りを決めた。

打線は3回に内野ゴロの間に1点を先制したが、なかなか追加点が奪えなかった。7回から救援で登板した末吉良丞（2年）は9回1死から四球と連打で満塁のピンチを招いたが、後続を斬った。U18W杯の日本代表も経験した左腕は3回2安打6奪三振。「9回は自分の中で気持ちがアップアップになってしまって、真っすぐを多めに投げ過ぎたところは課題」と反省。最終的にはホームは踏ませなかったことには「冷静さを失わずやっていけたのは良かった」と話した。

2500人の観衆がスタジアムに詰めかけた。試合後、沖縄尚学の出入口に多くのファンが集まるなど注目度は高い。「いろんな人に見られるのもチャンスだと思うので、自分の中ではそこまで意識せずに自分の持ち味をアピールして、チーム全体で勝っていける大会にしたい」と末吉。28日には神村学園（鹿児島）との準々決勝。勝てば選抜出場が有力になる。