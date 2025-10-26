◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース 5-1 ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

先発マウンドを託されたドジャースの山本由伸投手は、9回105球を投げ被安打4、四死球1、8奪三振、1失点の力投を見せてワールドシリーズ初完投勝利。初戦を落としたチームを初勝利に導く活躍を見せました。

この活躍に、チームメートも脱帽。フレディ・フリーマン選手は試合後に山本投手のすごさを聞かれると、「なんて言えばいいかな…。彼が順調に行ってるのは…ちょっと待って。どれだけ彼が冷静に試合をコントロールしているか、何をしようとしているのか考えてるんだ」と山本投手のピッチングの内容をうまく言葉にできず、戸惑いを見せると「彼は打者を陥れてしまう。スイングを理解しているんだ。ただただ、驚異的だよ」と驚きを隠せない様子で話します。

「彼は去年より明らかに落ち着いていて、マウンドでの自分の役割を理解し、試合も自分の投球もコントロールしている。一歩引いているようで、必要な時までちょっと時間をかけるんだ。とにかく彼はすごいよ」と賛辞を贈りました。

さらに今回の完投劇に、敵の主砲からも称賛の言葉が。ブルージェイズのウラジーミル・ゲレーロ・ジュニア選手は第2戦を振り返り、「リーグのトップクラスの投手に自分の仕事をされたから。初対戦だったけど、今日は彼が素晴らしい仕事をしただけだ。どの球も良かったんだ」と語り、「いいパフォーマンスだったよ」と山本投手をたたえました。

山本投手は日本時間15日のブリュワーズ戦に続いて2試合連続完投。今ポストシーズンは3勝1敗、防御率1.57の成績を残していて、4試合の先発登板で28回2/3を投げるなど力投を続けています。